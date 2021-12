Mercialys : Goldman Sachs passe à l'achat, le titre progresse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Mercialys s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de Paris à la faveur d'un relèvement de recommandation de Goldman Sachs, passé à 'achat' contre 'neutre' auparavant.



A 11h30, l'action du gestionnaire de centres commerciaux avance de plus de 1%, signant l'une des progressions les plus notables d'un indice SBF 120 qui progresse de 0,2% au même moment.



Dans une note consacrée au secteur de l'immobilier européen, les analystes de Goldman Sachs estiment que la sous-performance et la décote du titre ne reflètent pas la bonne résistance de l'activité du groupe face à l'épidémie de Covid.



Une résilience que la banque américaine explique par la proportion importante de magasins dits 'essentiels' que recèlent les centres commerciaux du groupe en comparaison de ceux de ses concurrents.



L'objectif de cours de Goldman Sachs est réduit malgré tout à 10,7 euros, contre 11,2 euros jusqu'ici.



