Mercialys : Consensus battu en 2021, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - Mercialys a dévoilé hier soir des résultats annuels meilleurs que prévu et ses prévisions pour le nouvel exercice semblaient également séduire les analystes.



La société foncière, dont le premier actionnaire est Casino, indique dans un communiqué que son résultat des opérations (FFO) a augmenté de 6,5% l'an dernier, une performance très supérieure à l'objectif d'un résultat au moins stable qu'elle s'était fixé par rapport à 2020.



Ses revenus locatifs ont, eux, totalisé 172,2 millions d'euros, en baisse de 1,8% par rapport à 2020.



Le taux de vacance des locaux s'établissait à 4,9% à la fin décembre 2021, en net recul par rapport au niveau constaté à fin juin 2021 (5,7%) et à fin décembre 2020 (5,4%).



La fréquentation de ses centres commerciaux a quant à elle atteint 86% de celle de 2019, ce que la société considère comme 'une excellente performance' compte tenu des contraintes d'exploitation qui ont marqué l'exercice.



Pour l'ensemble de l'exercice 2022, Mercialys dit viser une croissance du résultat des opérations (FFO) par action d'au moins 2%, pour un dividende attendu dans une fourchette de 85% à 95% du FFO 2022.



Ces résultats et perspectives permettaient au titre du groupe d'immobilier commercial de progresser de 4% mardi à la Bourse de Paris. L'action a pris plus de 13% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MERCIALYS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok