Mercialys : AlphaValue abaisse son objecif de cours

(CercleFinance.com) - AlphaValue a abaissé mardi son objectif de cours sur Mercialys, ramené de 11,8 à 11,2 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note diffusée dans l'après-midi, le bureau d'études explique qu'il redoute que la montée des charges financières finisse par pénaliser le résultat des opérations (FFO) du groupe d'immobilier commercial à horizon 2026.



Le cabinet parisien note toutefois que le taux d'endettement financier net (LTV) de la société, qui s'établissait à 34% fin 2022, semble bien plus gérable que celui affiché par certains de ses concurrents.



Cet élément milite selon lui en faveur du maintien du dividende actuel, un facteur qu'AlphaValue considère au coeur de sa théorie d'investissement sur la valeur, à laquelle il n'est toutefois pas encore prêt d'accorder une prime de spéculation compte tenu de son flottant qui flirte avec les 100%.



