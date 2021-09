Medincell : La FDA va examiner le dossier du traitement de Medincell contre la schizophrénie

(BFM Bourse) - En cas d'avis favorable de l'agence américaine du médicament, le produit développé par Medincell à partir d'une formulation à libération prolongée de rispéridone pourrait être commercialisé l'an prochain.

Le rebond du cours de Medincell entamé lundi (+12,4%, suivi d'une correction de 1,35% mardi) reprend mercredi matin, tandis que la biotech montpelliéraine et son partenaire, Teva Pharmaceuticals, ont annoncé que l'agence américaine du médicament (la FDA) avait accepté d'examiner la demande de mise sur le marché d'un traitement destiné aux patients atteints de schizophrénie, désigné TV-46000 ou mdc-IRM pour le moment. Permettant d'envisager, si le dossier est validé, la possibilité d'une commercialisation vers le deuxième trimestre 2022. Vers 10h00, le titre grimpe de 6,27% à 10,84 euros.

Précédemment, les conclusions d'un essai de phase 3 "SHINE" (dernière phase des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation) avaient déjà impressionné les investisseurs, l'administration de ce traitement constitué d'une forme de rispéridone à libération prolongée ayant permis une très forte réduction du risque de rechute psychotique chez les patients.

"Les progrès réalisés dans la gestion des problèmes de santé mentale au cours de la dernière décennie reposent sur de nouvelles options de traitements offertes aux patients. Nous adoptons aujourd’hui une approche similaire avec les traitements à longue durée d'action, en utilisant ce que la science offre de mieux pour améliorer la prise en charge de la maladie chez les personnes atteintes de schizophrénie", a commenté Hafrun Fridriksdottir, vice-présidente de Teva chargée de piloter la R&D du groupe israélo-américain. "Nous sommes ravis de l’annonce de cette étape qui nous rapproche d’une possible mise à disposition d’une nouvelle option de traitement pour les patients qui en ont besoin".

Améliorer l'observance du traitement sur le long terme

Avec sa technologie BEPO ("Dépôt Biorésorbable") permettant, après une seule injection, la délivrance contrôlée et prolongée d'une molécule médicamenteuse sur plusieurs semaines, Medincell fait le pari qu'il est possible d'améliorer à la fois l'observance et l'accès aux soins, deux défis essentiels pour la santé publique selon l'OMS. Une approche qui a séduit Teva, au point de s'engager avec Medincell sur trois projets au total, mdc-IRM donc dans la schizophrénie et mdc-ANG et mdc-TJK, également à partir d'antipsychotiques connus mais dont l'indication précise demeure confidentielle à ce stade. En échange des droits de commercialisation, Medincell est éligible à des paiements d'étape pouvant aller jusqu'à 122 millions de dollars par produit, outre des redevances sur les ventes futures. Teva continuera en outre à piloter (donc à financer) le développement clinique, le processus règlementaire et la commercialisation.

"L'acceptation du dossier d’approbation est une étape importante pour MedinCell, pour notre technologie injectable à libération prolongée et pour les patients vivant au quotidien avec la schizophrénie", a indiqué pour sa part Christophe Douat, président du directoire de la firme française. "Grâce à notre collaboration stratégique avec Teva, nous nous rapprochons un peu plus du moment où les patients et soignants pourront avoir accès à notre rispéridone à libération prolongée injectable par voie sous-cutanée".

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse