Mauna kea tech : La medtech Mauna Kea enregistre une vive reprise des ventes de super-microscopes

(BFM Bourse) - Après une chute de 47% des ventes au premier semestre en raison de la pandémie, la reprise observée au troisième trimestre s'est accentuée au quatrième, annonce la société française de technologies médicales, dont la plateforme d'endomicroscopie confirme son succès en Amérique du Nord.

Ayant déjà signé un rebond de l'ordre de 35% depuis fin octobre 2020, l'action Mauna Kea Technologies enregistre depuis mercredi une brusque accélération de sa hausse. Au lendemain d'un gain de 9,65%, le cours gagne encore 10% ce jeudi matin à 1,65 euro vers 09h30. L'action de l'inventeur du plus petit microscope au monde, le Cellvizio (qui permet d'examiner en direct les cellules d'un patient pour détecter d'éventuelles lésions cancéreuses à côté desquelles peut passer une biopsie) n'a pas clôturé à un tel niveau depuis février 2020. La plateforme Cellvizio est composée de l'appareil de visualisation (le "super-microscope") et de sondes qu'il faut changer régulièrement (les consommables).

Mercredi soir, après une première impulsion boursière, la société a choisi de communiquer sur l'évolution prévue du chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020, histoire d'éclaircir les "incertitudes importantes" liées au rythme de la reprise de ses ventes après la pandémie de Covid-19, pendant laquelle bien des hôpitaux, focalisés sur la lutte contre la pandémie, ont reporté leurs achats d'équipements non directement liés. Et les nouvelles sont clairement bonnes.

Les ventes estimées pour le quatrième trimestre 2020 devraient en effet se situer entre 2,2 à 2,3 millions d'euros, ce qui représente une croissance comprise entre 30% et 36% environ par rapport au dernier trimestre 2019 (et +20 à 23% par rapport au troisième trimestre 2020), tirée par le marché américain. Comme le précise Mauna Kea, il s'agit évidemment de données indicatives non auditées, la publication du chiffre d'affaires définitif étant programmée pour le 21 janvier.

Le marché américain de plus en plus stratégique

"Nos résultats estimés des ventes du quatrième trimestre reflètent la bonne exécution de notre stratégie, une amélioration continue de nos fondamentaux commerciaux et des volumes de procédures [d'examens menés avec la plateforme Cellvizio, NDLR] ainsi qu’une amélioration mesurée de l’activité des biens d'équipement dans le monde", a déclaré Robert L. Gershon, le directeur général de Mauna Kea Technologies. La progression que devrait enregistrer le groupe au quatrième trimestre s'explique grâce à une hausse de 34 à 38% des ventes aux Etats-Unis, tandis que les ventes dans le reste du monde devraient afficher une augmentation de 26 à 33% selon les estimations de l'entreprise.

"La croissance des ventes au quatrième trimestre est principalement due à la poursuite de la demande croissante de nouveaux systèmes que nous avons déjà connue au cours du troisième trimestre et nous pensons que cette forte croissance des ventes de systèmes reflète à la fois un regain de l’activité des biens d'équipement dans le monde et la pertinence de notre nouvelle stratégie ciblée aux États-Unis" a expliqué le dirigeant. Lui-même de nationalité américaine, Robert L. Gershon a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des dispositifs médicaux notamment chez Covidien (Medtronic) et a été nommé en 2018 pour accompagner une nouvelle phase de croissance de Mauna Kea aux Etats-Unis.

"Les signes de reprise de l’activité des biens d’équipements dans le monde ces derniers mois sont encourageants et nous sommes confiants dans l'amélioration de la demande de consommables à mesure que la reprise mondiale se dessine et que les clients du monde entier retrouvent progressivement une activité normale", a ajouté Robert Gershon.

L'exercice écoulé devrait donc confirmer l'augmentation de la part des ventes de la société sur le marché nord-américain (incluant les ventes au Canada), qui atteignait déjà 56% au cours des neuf premiers mois de 2020, à comparer à 46% sur l'exercice 2019.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse