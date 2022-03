Manitou bf : Résultat net plus que doublé en 2021

(CercleFinance.com) - Manitou publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe de 87 millions d'euros, à comparer à 40 millions en 2020, ainsi qu'une marge opérationnelle courante améliorée de 1,2 point à 6,6%, pour un chiffre d'affaires de 1,87 milliard, en hausse de 18% en comparable.



'L'année 2021 a été marquée par une formidable dynamique commerciale avec des prises de commandes jamais égalées et un carnet record de trois milliards d'euros fin 2021', souligne Michel Denis, le directeur général du fournisseur de matériel de manutention.



Manitou propose un versement de dividendes de 0,80 euro par action. Pour 2022, il anticipe un chiffre d'affaires en progression de plus de 20% et un taux de résultat opérationnel courant stable par rapport à l'année précédente.



