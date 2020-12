Manitou bf : Oddo reste à 'alléger', remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'alléger' sur Manitou, mais remonte son objectif de cours de 14 à 20 euros à la suite d'un relèvement significatif de ses prévisions de résultats pour le groupe (près de +40% en moyenne pour les résultats nets sur la période 2020-22).



Le bureau d'études souligne que dans le cadre d'une assemblée générale, les dirigeants de Manitou préviennent que les résultats 2020 s'annoncent meilleurs que prévu et que la prochaine feuille de route, à horizon 2025, sera présentée le 12 janvier au soir.



'La qualité des positions de Manitou sur ses marchés et la solidité de son bilan constituent des points forts. Seuls les aspects de valorisation expliquent notre opinion prudente sur la valeur', indique l'analyste en charge du dossier.



