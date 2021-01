Manitou bf : Baisse de 24% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Manitou affiche un chiffre d'affaires de 1.585 millions d'euros au titre de 2020, en baisse de 24% en données publiées comme en comparable, dont un chiffre d'affaires de 432 millions sur les trois derniers mois de l'année, en baisse de 13% en comparaison annuelle.



Le fournisseur de matériel de manutention fait part aussi de prises de commandes machines de 727 millions d'euros au quatrième trimestre 2020, portant le carnet de commandes machines en fin de période à 918 millions contre 595 millions fin 2019.



'Compte tenu du contexte beaucoup plus favorable, et des tensions exogènes, nous anticipons une croissance du chiffre d'affaires pour 2021 de plus de 10% par rapport à celui de l'exercice précédent', affirme-t-il.



