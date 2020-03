Manitou bf : Arrêt temporaire en Italie et en Inde

(CercleFinance.com) - Conformément aux obligations de confinement général décrétées en Italie et en Inde, Manitou indique avoir arrêté temporairement ses activités industrielles dans ces deux pays, suite à l'arrêt de ses opérations françaises annoncé le 17 mars.



Dans les sociétés de distribution du groupe, les activités sont très ralenties dans la plupart des zones géographiques. Lorsque cela est autorisé et que les conditions le permettent, il maintient la distribution de pièces de rechange afin de pouvoir servir ses clients en activité.



L'ampleur et les incertitudes de la crise du Covid-19 conduisent Manitou à suspendre sa guidance financière pour 2020. Dans ce contexte, le groupe reste extrêmement mobilisé pour faire face à toutes les conséquences de la crise.



