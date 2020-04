Manitou bf : Annulation du dividende et AG à huis clos

(CercleFinance.com) - Dans le contexte exceptionnel de la crise du Covid-19, Manitou indique que son conseil d'administration a décidé de renoncer à la proposition de versement du dividende de 0,78 euro par action initialement annoncée le 3 mars dernier.



'Le conseil d'administration pourra, après le 1er octobre et sous réserve du contexte, réunir une assemblée générale afin de procéder à une distribution de réserve pour ses actionnaires, se substituant au dividende', précise-t-il néanmoins.



Par ailleurs, il a décidé de convoquer sa prochaine assemblée générale mixte le 18 juin à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MANITOU BF en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok