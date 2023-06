Maisons du monde : Pour cet analyste, il est temps de vendre l'action Maisons du Monde

(BFM Bourse) - Le bureau d'études TP ICAP Midcap est passé de conserver à vendre sur l'action et considère que l'objectif de résultat opérationnel de la société est "à risque".

Nouveau coup de semonce pour l'action Maisons du Monde, qui chute de 7,6% ce jeudi en fin de séance, à 9,65 euros. Le titre du groupe d'ameublement est pénalisé par un abaissement de recommandation de la part de TP ICAP Midcap qui est passé de "conserver" à "vente" sur l'action, avec un objectif de cours réduit à 9,4 euros contre 11,8 euros auparavant.

Le bureau d'études a pris cette décision après la publication des chiffres, mercredi, de la Banque de France, qui font apparaître un recul des ventes de meubles de 8,6% en volume par rapport au même mois de 2022 et de 1,9% en valeur.

Encore pénalisé par la baisse du pouvoir d'achat

L'intermédiaire financier a ainsi révisé sa projection de revenus pour 2023, anticipant un chiffre d'affaires de 1,16 milliards d'euros pour 2023, contre 1,19 milliard précédemment, ce qui implique un recul de l'activité de 5,4% au deuxième trimestre.

De plus, TP ICAP Midcap juge que l'objectif de résultat opérationnel de la société pour l'exercice en cours – une fourchette comprise entre 65 et 75 millions d'euros – semble "ambitieux" car il sous-entend un rebond de l'activité sur la seconde partie de 2023 "qui s'annonce de moins en moins probable". "Ainsi, nous n’excluons pas de nouvelles déceptions sur le dossier", prévient le bureau d'études.

Avant TP ICAP Midcap, Bryan Garnier & Co était déjà passé à la vente sur le dossier en avril. L'intermédiaire financier prévenait que la société devrait être encore pénalisée par la baisse du pouvoir d'achat des ménages, qui est rogné par l'inflation.

"Avec une inflation alimentaire qui continue de s'accélérer dans toute l'Europe (plus de 15%) et un long processus de désinflation au cours du second semestre, l'arbitrage de la consommation devrait se poursuivre et affecter les détaillants de biens discrétionnaires", expliquait-il alors.

Au premier trimestre, les ventes de Maison du Monde avaient chuté de 14% à périmètre comparable. Le directeur général, François-Melchior de Polignac évoquait "une base de comparaison élevée et un contexte macroéconomique qui reste complexe et continue de peser sur la confiance et le pouvoir d'achat des consommateurs". Ce qui s'était notamment traduit par une baisse du trafic tant dans les magasins qu'au niveau des ventes en ligne.

