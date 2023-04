Maisons du monde : La baisse du pouvoir d'achat risque encore d'affecter Maisons du Monde

(BFM Bourse) - Dans un contexte peu favorable aux détaillants, l'enseigne d'ameublement devrait présenter des ventes trimestrielles encore dégradées, selon Bryan Garnier.

Avec un pouvoir d'achat rogné par l'inflation, les ménages se concentrent sur les achats de produits essentiels. Et font donc l'impasse sur les biens de consommation dits discrétionnaires à l'image de l'ameublement. Un contexte qui ne fait pas les affaires de Maisons du Monde depuis plusieurs trimestres.

Et la situation ne va pas s'arranger de sitôt pronostique un analyste de la place. "Avec une inflation alimentaire qui continue de s'accélérer dans toute l'Europe (>15%) et un long processus de désinflation au cours du second semestre, l'arbitrage de la consommation devrait se poursuivre et affecter les détaillants de biens discrétionnaires", indique Clément Génelot de Bryan Garnier dans une note consacrée au secteur des distributeurs spécialisés.

Les tendances récentes observées par l'analyste "suggèrent que la France et l'Europe du Sud souffrent réellement", tandis que l'Allemagne parvient à tirer son épingle du jeu.

Les ventes de Maisons du Monde suivent une tendance qui dégrade rapidement et il n'entrevoit aucune inflexion à court terme. "Nous nous attendons à ce que les ventes du premier trimestre soient en baisse de 12 %, avec une tendance à la détérioration rapide qui soulève également des questions sur l'offre de Maisons du Monde, étant donné que la fédération française de l'ameublement (IPEA) a mis en évidence un énorme écart de performance entre certains acteurs français en baisse à deux chiffres et d'autres en hausse de la même ampleur" alerte Clément Génelot .

Dans ce contexte, le bureau d'études a dégradé à vendre contre neutre son avis sur Maisons du Monde, et ne vise plus que 9 euros contre 13 euros précédemment. A la Bourse de Paris, Maisons du Monde accuse le coup et perd encore près de 5% après cette dégradation d'analyste.

Une arme anti-inflation

Pourtant, Maisons du Monde s'emploie à inverser la tendance pour enrayer la baisse de ses ventes dans les prochains mois. Le spécialiste des meubles et de la décoration d'intérieur a récemment dégainé son arme anti-inflation. Il a annoncé des baisses de prix de 8% en moyenne sur les produits "les plus onéreux pour l'aménagement de la maison".

L'enseigne avait lancé une opération similaire à l'automne dernier avec une première baisse de prix sur 60 produits. En tout, ce sont "plus de 200 de références" qui ont fait l'objet de baisses de prix, rappelle Maisons du Monde.

Par ailleurs, Maisons du Monde a mis en place une solution de paiement fractionné sans frais en France. Avec ces nombreux dispositifs, la société compte faire revenir ses clients dans ses magasins. Mais pour Clément Génelot, ces opérations en faveur du pouvoir d'achat risquent de mettre sous pression la rentabilité de Maisons du Monde.

"Maisons du Monde investit actuellement davantage dans les promotions, réduit certains prix sur les meubles ainsi que les frais de livraison pour tenter de relancer la dynamique commerciale" explique l'analyste qui prévoit "désormais une évolution plus lente de la marge brute avec une baisse de 120 points de base (1,20 point, NDLR) au premier semestre et une marge EBIT en baisse de 470 points de base sur la période, compte tenu d'un effet de levier opérationnel plus important".

En attendant des jours meilleurs, Maisons du Monde avait indiqué en mars dernier que le premier trimestre sera "le point bas de l'année, avec une baisse des ventes à deux chiffres". "La base de comparaison deviendra plus favorable à compter de mai", date à laquelle Maisons du Monde précisera ses objectifs. Le marché devra donc patienter jusqu'au 11 mai pour prendre connaissance des effets de l'inflation sur l'activité du début d'année de Maisons du Monde.

