Lysogene : L'américain Sarepta et Lysogene mettent fin à leur partenariat autour d'une thérapie génique

(BFM Bourse) - À quelques mois de l'annonce des résultats d'une étude clinique déterminante, la biotech américaine Sarepta et Lysogene ont résilié un accord de licence qui aurait pu rapporter 125 millions de dollars de milestones à la firme française.

Les chemins de Sarepta, biotech américaine toujours en quête de rentabilité malgré plusieurs thérapies géniques déjà sur le marché dans la myopathie de Duchenne - des traitements pourtant onéreux à environ 300.000 dollars par patient et par an, et de la firme française se séparent.

Lysogene a annoncé jeudi matin dans un communiqué la résiliation des accords de licence noués en octobre 2018 octroyant à Sarepta les droits, hors Europe, de son traitement expérimental LYS-SAF302, une thérapie génique développée en réponse à une forme de mucopolysaccharidose (ou syndrome de Sanfilippo, une maladie neuro-dégénérative rare et incurable).

Cette résiliation, qui prendra effet au 11 juillet 2022, fait suite à des discussions infructueuses pour le transfert à Lysogene de la responsabilité de la production du produit commercial LYS-SAF302 au niveau mondial, explique la biotech tricolore.

Les droits relatifs à la commercialisation et au développement du traitement aux États-Unis et dans d’autres territoires en dehors de l’Europe reviendront donc à Lysogene, qui avait en outre conservé les droits européens, ainsi que la responsabilité de l’approvisionnement commercial mondial de LYS-SAF302. Lysogene percevra de Sarepta des indemnités non chiffrées pour le remboursement de certains coûts associés à la résiliation. Le contrat de licence prévoyait que l'entreprise puisse recevoir jusqu'à 125 millions de dollars en paiements d'étape et un pourcentage à un chiffre ("high single-digit") sur les éventuelles ventes. Sarepta détient par ailleurs 6,7% du capital.

La présidente-directrice générale Karen Aiach a tenu à remercier Sarepta "de nous avoir aidés à faire avancer le programme LYS-SAF302 au cours de ces dernières années". "Avec l’analyse des données attendue dans quelques mois, nous sommes plus que jamais convaincus que LYS-SAF302 est une option thérapeutique importante pour les patients atteints de MPSIIIA, et nous restons pleinement engagés auprès de la communauté MPSIIIA", a ajouté la patronne et co-fondatrice de l'entreprise, en assurant que Lysogene poursuivait ses efforts afin de devenir une plateforme technologique de thérapie génique de premier plan ciblant les maladies du système nerveux central (SNC).

L’efficacité, l’innocuité et la tolérance de LYS-SAF302 sont actuellement évalués dans un essai international de phase 2/3, l'étude "AAVance", portant sur 20 enfants atteints de MPS de type IIIA.

"Notre priorité reste d’avancer sur nos programmes existants avec l’achèvement de l’étude pivotale avec LYS-SAF302, la fin du recrutement de la cohorte de sécurité et l’initiation du recrutement de la cohorte d’efficacité dans l’essai clinique avec LYS-GM101 pour le traitement de la gangliosidose GM1, et le développement de nos programmes précliniques dans les maladies de l’X fragile et de nGaucher/Parkinson. Nous sommes également constamment à la recherche d’opportunités pour élargir notre portefeuille avec de nouveaux actifs de thérapie génique du SNC".

En Bourse, le titre Lysogene se repliait de 1,8% à 1,866 euro vers 10h00, ramenant sa capitalisation à 32,2 millions d'euros (contre environ 82,1 millions à son introduction en février 2017).

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse