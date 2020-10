Lysogene : Le titre Lysogène dévisse après le décès d'un enfant traité dans une étude clinique

(BFM Bourse) - Lysogène a annoncé le décès d'un des enfants atteint d'une maladie génétique, connue sous le nom de Syndrome de Sanfilippo et souvent fatale avant l'âge adulte, et qui participait aux essais d'une thérapie génique. Si la cause de la mort du jeune patient n'est pas élucidée dans l'immédiat, le cours de la biotech tricolore plonge.

Lysogene, une jeune société spécialisée dans les thérapie géniques, a fait part jeudi matin du décès de l'un jeunes patients traités dans le cadre d'une étude internationale (désignée AAVance), évaluant son traitement expérimental de la mucopolysaccharidose de type IIIA, connue aussi sous le nom de syndrome de Sanfilippo. "Profondément attristé par le décès de cet enfant", Lysogène exprime ses plus sincères condoléances à sa famille et ajoute maintenir son engagement à l'égard du programme LYS-SAF302 et de la communauté de patients Sanfilippo. La patiente est une fille de 5 ans, qui n'était pas hospitalisée au moment de son décès. Elle avait déjà reçu le traitement dans un des quatre centres américains d'essai clinique de Lysogene et était retournée à son domicile, a précisé l'entreprise à l'AFP.

Comme le précise l'entreprise dans un communiqué la cause immédiate du décès est pour le moment inconnue. La maladie qui affecte ces patients est rare (environ 1 nouveau-né sur 100.000) mais dévastatrice, souvent fatale avant l'âge de 20 ans au terme d'une dégradation continue des capacités physiques et mentales. La mucopolysaccharidose est due à des mutations d'un gène fabriquant une enzyme nécessaire au recyclage d'un composé appelé héparane sulfate (HS) dans les cellules. Faute de permettre ce nettoyage, il se produit une surcharge en HS qui détruit progressivement les neurones.

À ce stade, il n'y a pas d'éléments prouvant que l'administration du produit utilisé dans cette étude clinique internationale soit en cause. Lysogène continue de suivre "diligemment et selon le protocole les 18 patients traités dans l'étude clinique".

Propulsé en début d'année par la désignation de "Fast Track" accordée par la FDA, l'agence américaine du médicament, à son programme de thérapie expérimentale LYS-SAF302, le cours de Lysogene a brutalement décroché une première fois, début juin dernier, à l'annonce de la mise en suspens de son essai clinique en vue de documenter sa demande de mise sur le marché. Cette suspension intervenait après l'observation, par IRM, de signaux localisés aux points d’injection intracérébraux, dont la nature locale suggérait un lien potentiel avec l’administration du produit, bien qu'à ce stade aucun symptôme clinique ne puisse être directement imputé à ces observations, soulignait Lysogène.

L'annonce du décès de l'un des 19 patients de l'étude fait de nouveau flancher le titre de la biotech, qui abandonne 15,8% à 2,13 euros peu avant 10h30, ce qui constitue seulement un plus bas depuis le 2 octobre dernier. La performance de la biotech lyonnaise reste par ailleurs positive depuis le 1er janvier (+17,3%), notamment grâce à la désignation "fast track" accordée par la FDA en février.

Lysogène a été fondée par Karen Aiach, pour essayer d'apporter une réponse thérapeutique à la maladie dont était atteinte l'une de ses filles (Ornella, malheureusement emportée à 14 ans). Sans aucune formation médicale au départ, la fondatrice s'est associée au généticien Olivier Danos (directeur de recherche au CNRS et responsable de l'équipe transfert de gène à Necker-Enfants Malades) pour essayer de mettre au point un traitement de pointe. Il s'agit du LYS-SAF302, une thérapie génique injectée au niveau du cerveau pour délivrer une copie fonctionnelle du gène défaillant, et ceci grâce à une administration unique.

