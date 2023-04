Lysogene : Faute de repreneur, Lysogène file droit vers la liquidation judiciaire

(BFM Bourse) - L'opération de la dernière chance n'aura pas été une franche réussite. Le spécialiste des maladies lysosomales se dirige tout droit vers une liquidation judiciaire, aucun repreneur n'ayant formulé une offre de reprise avant la date butoir du 12 avril.

La fin de partie est proche pour Lysogene. La société biopharmaceutique file tout droit vers une liquidation judiciaire, aucun repreneur ne s'étant porté candidat pour reprendre l'entreprise en difficulté. Les potentiels repreneurs avaient jusqu'au 12 avril pour formuler leur offre de reprise sur la société spécialisée dans les thérapies géniques ciblant les maladies du système nerveux central.

Sauf coup de théâtre, la prochaine étape semble inéluctable, à savoir l’ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les semaines à venir. "Le tribunal de commerce de Nanterre devrait se prononcer sur les suites à donner à la procédure de redressement et sur la possible ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans les semaines à venir", indique Lysogene dans un communiqué diffusé vendredi soir après la clôture.

En grande détresse financière, Lysogène était à la recherche d'un repreneur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par une décision du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 janvier 2023.

Dans le cadre de cette procédure, les potentiels repreneurs étaient invités à se manifester. Mais le dossier Lysogene ne s'est pas révélé aussi séduisant qu'espéré par la société. A deux reprises, la date limite de dépôt des offres de rachat a été repoussée faute de candidat intéressé par le dossier. Une fois le 16 février et une autre le 25 mars. Malgré ce double report accordé par l’administrateur judiciaire, aucun repreneur et investisseur n'a souhaité donner une dernière chance à Lysogene. Le répit aura été de courte durée...

Une fin d'année 2022 cauchemardesque

La descente aux enfers de Lysogene commença quelques semaines avant Noël, et faisait suite à un échec partiel d'une étude clinique dans le syndrome de Sanfilippo. Début décembre, Lysogene avait sollicité l’ouverture d'une procédure de sauvegarde "compte tenu de sa situation financière et de l’absence d’obtention de nouveaux financements à date".

Pour une entreprise en difficulté, la procédure de sauvegarde est susceptible d’accroître les chances de l’entreprise de parvenir à un plan de restructuration de sa dette avec ses créanciers.

Dans le cas précis de Lysogene, l'ouverture de la procédure de sauvegarde devait lui offrir le temps nécessaire pour échanger avec les investisseurs et d'éventuels partenaires intéressés par ses programmes de recherche. L’objectif était de trouver une solution "pour consolider sa situation financière et étendre son horizon de financement au-delà de son échéance actuelle", soit en février 2023.

Or, à peine un mois plus tard, la situation se détériore sur le volet financier. Lysogene a demandé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. "Cette demande de conversion est fondée sur le fait que la procédure de sauvegarde n’a pas permis d’identifier une solution pour consolider la situation financière de Lysogene et pérenniser son horizon de financement", expliquait alors la société dans son communiqué.

La conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire aura laissé quelques mois supplémentaires à Lysogene pour mener à bien sa recherche de repreneur ou d’investisseur. Une quête qui est malheureusement restée vaine avec l'annonce du jour...

Avec la liquidation judiciaire de Lysogene qui semble se profiler, c'est aussi l'histoire de la société sur le marché parisien qui va prendre fin. La cotation du titre n'est pas près de reprendre. La société avait demandé à Euronext de procéder à la suspension de la cotation de son action le 6 janvier dernier à un cours de 0,275 euro, en prévision de l'annonce de sa demande de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Lysogene avait fait ses premiers pas à la Bourse de Paris, en février 2017 à un prix d'introduction de 6,80 euros pour financer son candidat médicament le plus avancé. Il s'agit du LYS-SAF302, visant la maladie de Sanfilippo A, dont était atteinte une des filles - décédée depuis - de Karen Aiach, la fondatrice de Lysogene.

Sans aucune formation médicale au départ, elle s'est associée au généticien Olivier Danos (directeur de recherche au CNRS et responsable de l'équipe transfert de gène à Necker-Enfants Malades) pour essayer de mettre au point un traitement de pointe pour alors trouver une solution thérapeutique à cette pathologie rare.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse