Lysogene : Le spécialiste des maladies lysosomales Lysogene placé en procédure de sauvegarde

(BFM Bourse) - Le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde, laquelle sera assortie d’une période d’observation fixée à six mois maximum. Lysogene espère ainsi consolider sa situation financière et étendre son horizon de financement.

Le temps n'est pas au beau fixe du côté des biotechs. Alors que la société AB Science chute en Bourse plombée par un revers au Canada pour sa molécule phare, Lysogene se lance dans une opération de la dernière chance.

En difficulté financière, la société spécialisée dans les maladies lysosomales, a été placée en procédure de sauvegarde laquelle sera assortie d’une période d’observation fixée à six mois maximum. En Bourse, Lysogene, dont la cotation était suspendue depuis le 6 décembre matin, chute encore 36% à 0,42 euro vers 14h30 ce mercredi.

Le 6 décembre dernier, Lysogene avait en effet sollicité auprès du Tribunal de commerce de Nanterre l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son bénéfice, "compte tenu de sa situation financière et de l’absence d’obtention de nouveaux financements à date".

Une course contre la montre

Pour une entreprise en difficulté, la procédure de sauvegarde est susceptible d’accroître les chances de l’entreprise de parvenir à un plan de restructuration de sa dette avec ses créanciers.

La France a mis en place cette procédure en 2006, qui est une alternative au redressement judiciaire. Le principe est (presque) le même puisqu'il s'agit d'éviter la liquidation d'une entreprise présentant des difficultés de paiement.

Dans le cas de Lysogene, l'ouverture de la procédure de sauvegarde permettra à la société de prendre le temps d'échanger avec les investisseurs et partenaires intéressés par ses programmes de recherche.

"Avec l’ouverture de la procédure de sauvegarde, Lysogene va pouvoir amorcer sereinement une nouvelle phase d’interaction avec des partenaires et investisseurs potentiels avec pour objectif de trouver une solution pour consolider sa situation financière et étendre son horizon de financement au-delà de son échéance actuelle", soit en février 2023, explique la société dans son communiqué.

L'enjeu est de taille pour Lysogene. La société doit trouver les fonds nécessaires au développement de plusieurs de ses programmes. Le plus avancé est le LYS-SAF302, son traitement expérimental de la mucopolysaccharidose de type IIIA (MPS IIIA), connue aussi sous le nom de syndrome de Sanfilippo. En novembre dernier, Lysogene avait fait part de résultats partiels de son essai de phase II/III avec LYS-SAF302. L’étude n’a pas atteint le critère principal d’efficacité pour les sujets âgés de plus de 30 mois. Sur la cohorte de patients plus jeunes, elle a en revanche atteint ses critères primaires et secondaires.

La société pilote actuellement une étude clinique adaptative dans la gangliosidose à GM1, connue sous le nom de maladie de Landing, qui est une maladie de surcharge lysosomale héréditaire, rare et neurodégénérative qui détruit progressivement les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière.

Lysogene développe également une approche innovante de thérapie génique AAV pour le traitement du syndrome de l’X fragile, une maladie génétique liée à l’autisme. La société a par ailleurs signé un accord exclusif de licence mondiale avec Yeda, l’entité commerciale du Weizmann Institute of Science, pour un candidat médicament de thérapie génique dans le traitement de la maladie de Parkinson associée à des mutations du gène GBA1.

