Lysogene : L'échec partiel d'une étude dans le syndrome de Sanfilippo plombe le cours de Lysogene

(BFM Bourse) - Le spécialiste des maladies lysosomales Lysogene chute à la Bourse de Paris après un échec sur les critères primaires et secondaires de la cohorte principale de son essai de phase II/III avec LYS-SAF302. L'étude sur la cohorte de patients plus jeunes a en revanche atteint ses critères primaires et secondaires.

Lysogene, une société spécialisée dans les thérapies géniques, a annoncé vendredi soir les résultats principaux de l’étude de phase II/III AAVance évaluant LYS-SAF302, son traitement expérimental de la mucopolysaccharidose de type IIIA (MPS IIIA), connue aussi sous le nom de syndrome de Sanfilippo.

Des résultats partiels

Comme le précise l'entreprise dans un communiqué, l’étude n’a pas atteint le critère principal d’efficacité ans la cohorte principale (12 patients recrutés à l'âge supérieur à 30 mois). Il s'agissait d’évaluer la réduction du déclin du quotient de développement (DQ) cognitif à 24 mois post traitement par rapport aux données d’histoire naturelle de cette maladie.

En Bourse, le cours de Lysogene décroche ce lundi en réaction à cet échec clinique dans la cohorte de patients recrutés à l'âge de 30 mois et plus. Vers 14h10, l'action chutait de 25% à 0,57 euro, après avoir flambé de près de 60% vendredi. Les investisseurs anticipaient des résultats meilleurs pour Lysogene.

Dans cette cohorte de 30 mois et plus, les principaux critères secondaires d'efficacité n'ont pas non plus été atteints, notamment le pourcentage de patients présentant une stabilisation ou une amélioration du DA (âge de développement) cognitif, des DA associés au langage et aux fonctions motrices à 24 mois comparés aux valeurs initiales, ainsi que l'évolution des scores VABS-II [ test qui mesure les compétences adaptatives (communication, autonomie de la vie quotidienne, socialisation et motricité, NDLR] versus les données d'histoire naturelle.

Touchant environ 1 nouveau-né sur 100.000, la MPS IIIA est une maladie caractérisée par des troubles du comportement et une régression intellectuelle sévère, causant le décès des patients le plus souvent entre 15 et 20 ans. Elle est due à des mutations d'un gène fabriquant une enzyme nécessaire au recyclage d'un composé appelé héparane sulfate (HS) dans les cellules. Faute de permettre ce nettoyage, il se produit une surcharge en HS induisant une neurodégénérescence prononcée. En l'absence de toute option thérapeutique, Lysogene développe LYS-SAF302, une thérapie génique injectée au niveau du cerveau pour délivrer une copie fonctionnelle du gène défaillant et ceci grâce à une administration unique.

" Bien que nous soyons déçus des résultats obtenus dans la cohorte principale des patients recrutés à l’âge de 30 mois ou plus, ceux-ci peuvent probablement s’expliquer par la progression rapide de la maladie et par les enseignements récents issus d’autres études cliniques selon lesquels le traitement par thérapie génique des maladies neurodégénératives doit être initié le plus tôt possible afin d’apporter un bénéfice thérapeutique avant l’apparition de dommages neuronaux irréversibles", déclare Karen Aiach, la fondatrice de Lysogene.

Un espoir chez les sujets de moins de 30 mois

En revanche, chez les sujets recrutés à l'âge inférieur à 30 mois, Lysogène a observé une amélioration statistiquement significative du développement cognitif 24 mois post-traitement comparé à l'histoire naturelle. Les sujets de cette cohorte ont également atteint les principaux critères secondaires d'efficacité. L'analyse statistique confirme les observations qualitatives communiquées précédemment dans la population de patients plus jeunes avec une cohérence des effets sur les critères d'évaluation. Lysogene considère ainsi que les résultats de l’étude AAVance permettent de définir la population de patients qui pourrait bénéficier d’un traitement avec LYS-SAF302

"Les signaux positifs d’efficacité observés chez les très jeunes sujets recrutés avant l’âge de 30 mois indiquent que l’administration précoce de la thérapie génique LYS-SAF302 chez les enfants atteints de MPS IIIA pourrait avoir un réel effet bénéfique sur ces patients et transformer leur vie", ajoute Karen Aiach. .

Des discussions fructueuses avec l'EMA

La société indique avoir entamé des discussions fructueuses avec les autorités réglementaires de l’Union Européenne à la fin du troisième trimestre et prévoit d’étendre ces discussions à toutes les agences réglementaires concernées afin de définir une voie permettant de faire avancer rapidement le développement clinique de LYS-SAF302 dans la population de patients plus jeunes atteints de MPS IIIA.

Afin de poursuivre le développement de LYS-SAF302 conformément aux exigences des agences réglementaires, Lysogene affirme disposer d'une trésorerie adéquate, les disponibilités actuelles portant la visibilité financière à février 2023. "Des discussions stratégiques sont en cours, avec pour priorité une solution non dilutive sous la forme d'une collaboration de licence pour un ou plusieurs de ses programmes", indique également la société.

Dans l’intervalle, la société maintient ses initiatives de contrôle des coûts lancées au début de l’année, qui lui assurent désormais un horizon de trésorerie jusqu’en février 2023. Lysogene publiera le mercredi 23 novembre des données actualisées et les principaux résultats de cette étude clinique de thérapie génique de phase II/III AAVance.

