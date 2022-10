Lvmh : Stifel reste à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère son conseil 'achat' et son objectif de cours de 760 euros sur LVMH, mais rehausse de 2-3% ses attentes de BPA après une croissance organique meilleure que prévu au troisième trimestre en mode et maroquinerie, ainsi que des effets de changes favorables.



'Avec un budget marketing qui devrait excéder la barre des trois milliards d'euros cette année, selon nos estimations, la division mode et maroquinerie semble bien placée pour gagner des parts de marché supplémentaires en 2023', affirme le broker.



