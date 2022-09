Lvmh : Stifel maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 760E sur le titre LVMH.



' Nous avons réalisé un exercice détaillé de pré-mortem pour LVMH en nous appuyant sur notre expérience de la crise de 2008-09 ', explique l'analyste.



Un examen de chaque division et de leurs évolutions sur la dernière décennie a été réalisé ' pour faire face à une potentielle récession mondiale en 2023 et au risque de surconsommation de luxe aux États-Unis l'année dernière '.



Les ventes du 3ème trimestre 2022 sont attendues le 11 octobre. Stifel s'attend ' à un autre trimestre rassurant pour LVMH, avec une croissance organique de +16% pour l'activité Mode et Maroquinerie '. Et de relever ' légèrement ' ses estimations de bénéfices pour les exercices 22-23 (+1%).



