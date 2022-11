Lvmh : S'engage pour l'agriculture régénératrice au Tchad

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le contexte de la COP27 et dans le cadre de la Circular Bioeconomy Alliance (une alliance qui réunit des acteurs institutionnels et du monde économique pour développer une production de coton durable en Afrique), LVMH annonce enrichir son programme environnemental LIFE360 et confirme son engagement en faveur de l'agriculture régénératrice.



Alors que le lac Tchad a diminué de 90% entre 1963 et 2001, notamment en raison de la production industrielle de coton très consommatrice d'eau, la CBA compte y initier des méthodes de production durables et régénératrices, favorisant à la fois la biodiversité et les opportunités économiques liées à la chaîne de valeur du coton durable.



Grâce à LVMH, la CBA se concentrera sur l'agroforesterie régénératrice et la restauration des terres en travaillant avec 500 producteurs afin de planter des arbres fruitiers ou des arbres forestiers à côté de leurs cultures de coton.



'Le groupe LVMH s'est fixé pour objectifs de mettre en oeuvre une agriculture régénératrice dans les chaînes d'approvisionnement stratégiques et de préserver 5 millions d'hectares d'ici 2030. LVMH [...] est fier de soutenir ce nouveau projet au Tchad visant à préserver la biodiversité locale, à lutter contre le changement climatique et la désertification', assure Hélène Valade, directrice développement environnement chez LVMH.



