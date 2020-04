Lvmh : Production de masques dans les ateliers Louis Vuitton

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Louis Vuitton a lancé la production de plusieurs centaines de milliers de masques non chirurgicaux dans ses ateliers de Marsaz et Saint-Donat (Drôme), de Condé (Indre), de Saint-Pourçain (Allier), de Ducey (Manche), et de Sainte-Florence (Vendée).



Trois cent maroquiniers sont mobilisés pour fabriquer des masques barrière alternatifs non sanitaires pour aider à se protéger contre la propagation du Covid19.



' Madame Correia, Directrice du Foyer-Logement Marpa pour les personnes agées à Sainte-Florence, et Monsieur Gaborieau, Directeur de l'EHPAD Saint-Vincent de Paul aux Essarts en Bocage comptent parmi les institutions qui recevront les masques fabriqués par les artisans Louis Vuitton ' indique le groupe.



