Lvmh : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo ajuste ses prévisions sur le titre LVMH afin de refléter l'acquisition finale de Tiffany, prévue le 7 janvier au prix de 131,5$ par action. Cet accord 'indique que LVMH devrait consolider le joaillier US dès le début de 2021', analyse le broker.



Selon le bureau d'analyses, 'l'intégration de Tiffany augmente les ventes de LVMH en année pleine de 7%, l'EBIT de 5%/6% et relue les BPA à hauteur de +4%'.



Les prévisions d'Oddo ne sont pas substantiellement modifiées pour le reste du groupe. 'Nous sommes persuadés que Mode et Maroquinerie surperformera l'industrie du luxe en sortant à nouveau une croissance positive sur le T4 2020 et repassera nettement au-dessus des niveaux d'activité de 2019 dès 2021'.



Le broker reste toutefois prudent compte tenu de la pandémie en cours et du climat post-élection incertain aux USA.



Dans ces conditions, Oddo maintient sa recommandation d'achat sur le titre et rehausse son objectif de cours à 560 euros, contre 519 euros précédemment.



