Lvmh : Martin Brok est nommé PDG de Sephora

(CercleFinance.com) - LVMH annonce l'arrivée de Martin Brok au poste de Président directeur général de Sephora à compter du 14 septembre 2020. Il reportera à Chris de Lapuente.



Chris conserve son rôle de membre du Comité exécutif auquel s'ajouteront de nouvelles fonctions qui seront annoncées ultérieurement indique le groupe.



Depuis 2016 et jusqu'à récemment, Martin Brok a été Président Europe, Moyen-Orient et Afrique pour Starbucks Corporation.



