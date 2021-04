Lvmh : Les ventes progressent de 30% au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les ventes de LVMH ont atteint 14 milliards d'euros au premier trimestre 2021, soit une hausse de 30% à périmètre et devises comparables par rapport à la même période un an plus tôt.



Hormis la Distribution sélective (-5% en organique, à 2,3MdsE), toujours pénalisée par la limitation des voyages internationaux, toutes les activités contribuent à la bonne performance du groupe.



Les ventes de la division Mode & Maroquinerie s'établissent ainsi à 6,7MdsE (+52% en organique), devant la division Vins & Spiritueux qui progresse de 36% en organique à 1,5 MdE,



Les ventes de Montres & Joaillerie progressent elles aussi (+35% en organique, à 1,8MdE), tout comme les Parfums & Cosmétiques (+18%, à 1,5 MdE).



Pour 2021, le groupe indique qu'il 'maintiendra une stratégie centrée sur le développement de ses marques, porté par une politique soutenue d'innovation et d'investissement ainsi que par une exigence permanente de qualité des produits et de leur distribution'.



