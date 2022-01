Lvmh : Les résultats impressionnent, Oddo relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre LVMH, avec un objectif de cours relevé à 837 euros, contre 802 euros précédemment, saluant au passage 'une performance impressionnante'.



Hier soir, le géant du luxe a en effet dévoilé un chiffre d'affaires de 64,2 MdsE au titre de l'année 2021, supérieur à la prévision d'Oddo qui anticipait 62,3 MdsE.



De la même manière, 'le chiffre d'affaires du 4e trimestre ressort plus de 10% au-dessus de nos attentes (proches du consensus) et l'EBIT du 2nd semestre est lui +9% au-dessus de notre prévision', indique l'analyste.



Dans ces circonstances, Oddo relève sa prévision de chiffre d'affaires de +6% sur 2022/2023/2024, une révision qui atteint même +9% pour l'EBIT.



Après la correction récente du secteur (environ -7% depuis le début de l'année), le bureau d'analyses estime que le titre, 'très attractif', 'est en mesure de surperformer le secteur'.



