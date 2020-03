Lvmh : Les prévisions des analystes d'Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nous abaissons nos prévisions sur LVMH, Hermès et Richemont (-35% en moyenne sur 2020) et nos objectifs de cours (-25% en moyenne). Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur LVMH et son objectif de cours de 352 E.



' LVMH : nous ne pensons pas que le leader puisse beaucoup se démarquer de la tendance d'ensemble alors que certains de ses métiers, hors soft luxury, devraient souffrir au moins aussi visiblement voire plus de la crise (spiritueux, montres et joaillerie distribution sélective), la partie soft luxury étant elle impactée de plein fouet par la fermeture forcée des boutiques ' indique Oddo.



' Nous tablons sur une baisse de -17% de l'activité au T1. Nous avons coupé d'un peu plus de 37% nos prévisions EBIT et le BPA pour 2020 (recul attendu à -13% sur le CA et à -37% sur l'EBIT) ; sur 2021 la révision en baisse atteint -16% sur l'EBIT -18% sur le BPA ' rajoute Oddo.



