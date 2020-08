Lvmh : Le titre surperforme après un relèvement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH figure parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40 lundi à la Bourse de Paris après le relèvement de la recommandation de Jefferies, passé de 'conserver' à 'achat' sur l'action du leader mondial du luxe avec un objectif de cours porté de 380 à 455 euros.



Dans une note consacrée au secteur du luxe, le broker dit faire de LVMH son 'pari préféré à l'heure actuelle'.



'LVMH reste toujours un composite de performances contrastées, mais sa division phare de mode et de maroquinerie gère la crise du Covid-19 bien mieux que les autres', explique Jefferies dans la note.



'LVMH est déjà clairement en train d'émerger en tant que l'un des gagnants post-Covid 19 au détriment de marques plus petites et plus fragiles', estime le courtier.



Vers 14h00, l'action progressait de 0,2% tandis que le CAC 40 avançait de 0,1%.



