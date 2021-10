Lvmh : Jefferies confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation d'achat sur le titre LVMH, avec un objectif de cours de 725$.



L'analyste estime que la publication du 3e trimestre et des neuf premiers mois de l'année s'est avérée rassurante, notamment au regard de la hausse de 38% du segment Mode et Maroquinerie par rapport au 3e trimestre 2019.



'Nous n'avons pas vu de nouveaux sujets d'inquiétude et même si nous restons prudents sur le secteur à court terme, nous considérons toujours LVMH comme structurellement fort ', souligne le broker.



