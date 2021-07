Lvmh : Invest Securities reste à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur LVMH et remonte son objectif de cours de 634 à 706 euros, nouvelle cible qui 'fait du momentum de croissance le support principal de l'évaluation, déterminant potentiellement plus risqué'.



'Jamais sans doute dans l'histoire du luxe, LVMH n'a connu pareille fortune capitalisant sur une cyclicité inédite de la demande, cumulée avec une emprise de marché croissante', souligne-t-il, pointant 'la croissance fantastique du cluster domestique chinois'.



L'analyste prévient toutefois qu'une 'telle croissance, supportant un levier opérationnel qui devrait permettre de dépasser en 2021 le pic de marge opérationnelle du groupe (23,2% selon nous) accélère la perspective d'une maturité rapide de cette trajectoire'.



