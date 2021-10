Lvmh : Invest Securities confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 714 E (contre 716 E) après l'annonce hier soir des trimestriels.



' Comme prévu, la croissance organique de LVMH à l'issue du T3 2021 a décéléré, mais reste à un haut niveau à comparer avec son potentiel de LT (+18% vs +10%e). Surtout, et comme souligné d'entrée dans le communiqué publié par LVMH hier, comparée à 2019, la croissance réelle des ventes au T3 (+11%), et sur 9m, reste comparable à celles du S1 2019 et du T3 autant par activité que par région ' indique le bureau d'analyses.



Invest Securities souligne la solide dynamique toujours insufflée par la surperformance de la Mode & Maroquinerie sur les mêmes périodes de 2019, soit +38%.



' Seule déception pour des problèmes d'offre contingentée, la contre- performance du cognac malgré une base de référence au T3 2020 peu exigeante. Le T4 devrait globalement pouvoir soutenir des tendances comparables, même si la normalisation progressive des conditions d'exploitation nous rapprocherait du potentiel de croissance LT du groupe '.



Invest Securities estime que cela n'implique pas selon lui d'ajustement de ses prévisions de résultats 2021/2022 et a aujourd'hui la conviction qu'en l'absence d'un bouleversement majeur des prévisions de croissance économique mondiale, LVMH peut maintenir des objectifs de croissance ambitieux sous-estimés en l'état.



