Lvmh : Invest Securities abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son conseil neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 360 E (contre 389 E) après l'annonce des résultats du 1er semestre 2020.



' Le marché mise sans doute trop sur le cluster domestique chinois pour annuler les conséquences d'une demande encore largement contrainte par la privation des flux touristiques, débouché qui peut représenter jusqu'à 50% des ventes totale du secteur ' indique le bureau d'analyses.



' LVMH en tant que leader a largement été pénalisé par ces tendances, les mêmes causes ayant rendu contre-productive une large diversification de ses activités, à l'image de son secteur retail '.



' LVMH n'a pas délivré de guidances sur l'ensemble de l'exercice mais il se confirme que 2020 devrait voir un tassement limité de la contre-performance du S1 en résultats ' rajoute Invest Securities.



