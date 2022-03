Lvmh : En baisse, un broker abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH cède près de 2% à Paris, pénalisé par une analyse de Oddo qui confirme son opinion Surperformance sur la valeur mais ajuste légèrement son objectif de cours à 812E (contre 837E).



L'analyste estime que la guerre en Ukraine et la flambée des cours des matières premières et du pétrole pourraient se traduire au cours des prochains mois par un coup de froid plus marqué qui pourrait finir par rattraper le luxe.



LVMH doit annoncer ses ventes du 1er trimestre 2022 le 12 avril au soir. ' Les indications générales données par le groupe à ce stade confirment le message donné par le président lors des résultats annuels en janvier: pas de rupture nette dans la tendance d'ensemble qui reste favorable et s'appuie comme au T4 sur des taux de croissance y/y élevés aux Etats Unis, en Europe mais aussi au Japon ' indique Oddo.



' Pour le secteur dans son ensemble, nous pensons qu'après une croissance y/y légèrement au-dessus des +25% au T4 2021 à tcc, la croissance au T1 2022 devrait excéder visiblement les +15% ' rajoute l'analyste.



