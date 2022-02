Lvmh : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mardi son objectif de cours sur LVMH, porté de 775 à 840 euros dans le cadre d'une note de recherche consacrée au secteur européen de la consommation non-discrétionnaire.



Dans son étude, l'intermédiaire allemand - qui affiche toujours une recommandation d'achat sur le titre - estime que le géant du luxe remplit toutes les cases qui lui semblent les plus pertinentes aujourd'hui.



'LVMH est bien positionné pour naviguer à travers les disruptions et la volatilité de court terme, comme il l'a toujours fait d'un point de vue historique', souligne-t-il.



Berenberg ajoute que la dynamique de croissance dont bénéficie le groupe à court terme est l'une des plus fortes à l'heure actuelle au sein du secteur du luxe, notamment grâce aux performances exceptionnelles de la marque Dior, qui profite aujourd'hui d'une accélération à la faveur d'un nouveau cycle qui lui est favorable.



