Lvmh : Le groupe LVMH et Tiffany négocient un nouvel accord de rachat... avec un prix en baisse

(BFM Bourse) - Alors que l'on semblait plutôt se diriger vers un feuilleton judiciaire après l'abandon du rachat de Tiffany par le géant français du luxe, les deux groupes sont finalement en train de négocier un nouvel accord, avec un prix très légèrement réduit par rapport à celui convenu initialement.

Vers un "happy end" ? Moins d'un mois après la contre-attaque judiciaire de LVMH qui a à son tour porté plainte contre Tiffany après que le joaillier américain l'a accusé de violer ses engagements en se retirant ainsi, le 9 novembre dernier, du projet de rachat, les deux groupes ont engagé de nouvelles discussions pour tenter de trouver une solution hors des tribunaux. Et selon Reuters, LVMH serait sur le point de revenir sur sa décision.

En novembre dernier, le groupe dirigé par Bernard Arnault avait annoncé qu'il ne pouvait plus "en l'état" boucler l'acquisition de Tiffany, évoquant notamment la gestion du joaillier pendant la pandémie et une demande du ministère français des Affaires étrangères de différer le mariage "en réaction à la menace de taxes sur les produits français formulée par les Etats-Unis". Finalement, le leader mondial du luxe négocierait de nouveau le rachat, dans une fourchette de prix comprise entre 131 et 134 dollars par action, quand l'accord initial prévoyait 135 dollars, pour un montant total de 16,2 milliards de dollars.

Plus tôt dans la journée ce mardi, Bruxelles a autorisé un éventuel rachat. "Tiffany et LVMH produisent et vendent des articles de luxe à l'échelle mondiale mais leurs activités se chevauchent principalement dans le secteur de la joaillerie. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence au regard des parts de marché modérées de l'entité combinée, de la présence d'un nombre important de fournisseurs tiers, et de l'entrée récente de plusieurs nouveaux concurrents", a estimé l'institution.

À New York, le titre Tiffany bondit de 5% en réaction à cette annonce et grimpe à un sommet depuis début juin. De son côté, le titre LVMH réagit peu à l'annonce et cède 0,8%, dans un marché déprimé.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse