Loreal : UBS, toujours à l'achat, remonte son objectif

(CercleFinance.com) - UBS a rehaussé lundi son objectif de cours sur L'Oréal, qu'il remonte de 465 à 483 euros, saluant la performance 'hors pair' du groupe de cosmétiques français au sein de sa catégorie.



Le broker - qui affiche une recommandation d'achat sur le titre - souligne qu'en générant une croissance organique de 13,5% au premier semestre, L'Oréal a cette fois fait 2,2 fois mieux que le marché de la beauté, contre seulement deux fois mieux que le secteur en 2021.



'Cette dynamique solide et généralisée au niveau de ses gains de parts de marché, couplée à sa capacité sans pareil à accroître ses investissements, lui offre un matelas de protection sans égal à l'aube d'amorcer un second semestre incertain', poursuit le courtier.



