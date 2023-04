Loreal : Stifel rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur L'Oréal avec un objectif de cours rehaussé de 450 à 480 euros, dans le sillage d'hypothèses d'EBIT 2023-24 relevées d'environ 1% pour refléter un début d'année 2023 vigoureux pour le géant français de cosmétiques.



Selon lui, le dynamisme du marché mondial de la beauté, des gains de parts de marché soutenues depuis le début de l'année, et des perspectives de croissance accélérée pour le luxe et l'Asie du Nord créent de la marge pour de nouveaux relèvements de consensus.



Ajoutant que 'la visibilité des résultats est excellente' et que les 'investisseurs favorisent actuellement les noms de grande qualité avec des attributs défensifs et une exposition à la Chine', Stifel estime que 'L'Oréal coche toutes ces cases', justifiant sa prime de valorisation.



