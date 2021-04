Loreal : Soutenu par des commentaires d'analyste positifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action L'Oréal signe l'une des meilleures performances de l'indice CAC 40 lundi à la Bourse de Paris, alors que Goldman Sachs a décidé d'intégrer le titre à sa liste de valeurs préférées ('conviction list').



A 11h45, L'Oréal gagne 1%, contre un indice CAC qui avance de 0,2% au même moment.



Dans une note diffusée dans la matinée, Goldman Sachs maintient son conseil d'achat sur le géant français des cosmétiques, tout en relevant son objectif de cours sur le titre de 340 à 400 euros.



'Avec un nouveau directeur général aux commandes, nous pensons que la stratégie numérique de L'Oréal, qui a démarré en 2010, continuera non seulement à générer une croissance organique des ventes parmi les meilleures du secteur, mais aussi à accroître de manière significative les marges grâce à l'opportunité que représente la vente directe aux consommateurs (DTC)', explique le broker dans sa note.



Goldman s'attend ainsi à ce que les ventes en ligne du groupe représentent 50% de son chiffre d'affaires d'ici à trois ans, contre 26,6% l'an dernier.



Goldman Sachs fait également remarquer que la valorisation du titre apparaît 'séduisante' lorsqu'elle est comparée à celles de ses comparables les plus crédibles.



