Loreal : Report de l'AGM et suspension des objectifs

(CercleFinance.com) - Dans le contexte lié à l'épidémie, L'Oréal indique que son conseil d'administration a décidé de reporter au 30 juin l'assemblée générale mixte initialement fixée le 21 avril. Il fixera ultérieurement les dispositions pour sa tenue ainsi que pour le dividende.



Il ajoute que la diffusion de la pandémie et les mesures prises par les différents pays 'auront un impact plus élevé qu'initialement prévu au cours des prochains mois sur la consommation des produits de soin et de beauté et par conséquent sur ses affaires'.



L'absence de visibilité sur le calendrier de sortie de cette crise sanitaire conduit L'Oréal à suspendre sa guidance. Le groupe précise que son chiffre d'affaires du premier trimestre devrait évoluer autour de -5% par rapport à l'année dernière.



