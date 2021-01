Loreal : Recrute une nouvelle directrice de la communication

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce la nomination de Blanca Juti au sein du Comité Exécutif du Groupe en tant que Directrice Générale Communication & Affaires Publiques à compter d'avril 2021.



Elle succèdera à Lucia Dumas qui, après trois années chez L'Oréal, a décidé de poursuivre son parcours professionnel à l'extérieur du Groupe.



Blanca Juti rejoint L'Oréal forte de plus de 25 années d'expérience dans diverses industries de biens de consommation telles que la technologie, le divertissement et l'agroalimentaire.



Elle est ainsi passée chez Nokia où elle a notamment exercé en tant que Vice-Présidente Marketing, mais aussi chez Rovio (Directrice Générale de Marque) et Heineken (Directrice Générale des Affaires Corporate).



Anthropologue de formation, Blanca Juti est titulaire d'un Doctorat en Philosophie à l'Université de Cambridge et d'un MBA de l'Université de Dallas.



