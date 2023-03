Loreal : Reconnu par Equileap pour l'équité des genres

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Oréal est classée 1ère entreprise en France en termes d'équité des genres par le baromètre Equileap 2023.



Le Groupe occupe par ailleurs la 11ème place mondiale du classement, parmi 3500 entreprises dans 23 pays. L'Oréal figure chaque année au classement d'Equileap, depuis sa création il y a 6 ans.



'Nous sommes fiers des progrès réalisés jusqu'ici, mais nous poursuivons nos efforts vers toujours plus d'équité, de diversité et d'inclusion à travers l'ensemble de notre écosystème', a indiqué Nicolas Hieronimus, Directeur Général du Groupe L'Oréal.



L'Oréal précise que les femmes représentent 50% des membres du Conseil d'Administration, 32% du Comité Exécutif, 57% des postes clés et 61% des dirigeants des marques internationales.



L'Oréal se dit 'engagé depuis de nombreuses années à atteindre l'équité des genres, à tous les niveaux et dans toutes les fonctions de l'entreprise'.



