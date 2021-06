Loreal : Présente le 'flacon du futur' grâce à Carbios

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce la réalisation du premier flacon cosmétique en plastique entièrement recyclé grâce à la technologie enzymatique de Carbios et ambitionne la mise en production courant 2025 des flacons issus de cette innovation de rupture.



Biotherm pourrait alors être la première marque du Groupe à lancer un produit dans ce qui est déjà présenté comme 'le flacon du futur'.



'La technologie de Carbios, pionnière dans le développement de procédés biotechnologiques pour le recyclage du plastique PET (plastique le plus couramment recyclé), ouvre la voie à la fabrication de nouveaux produits à partir de matériaux recyclés à 100% grâce à son procédé enzymatique', souligne L'Oréal.



Le procédé de recyclage enzymatique offre en effet une alternative au recyclage mécanique et permet de recycler à l'infini le plastique PET, assure Carbios.



