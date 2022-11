Loreal : Participation minoritaire dans Microphyt

(CercleFinance.com) - L'Oréal BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development) acquiert une participation minoritaire dans Microphyt.



' Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de la Recherche & Innovation de L'Oréal dans le domaine des Sciences Vertes, au travers de nombreux partenariats stratégiques avec des start-ups innovantes dans le secteur des biotechnologies, en France et à l'international ' indique le groupe.



Microphyt a développé un procédé révolutionnaire à faible impact carbone de production de microalgues - des organismes végétaux microscopiques utilisés entre autres en cosmétique pour leurs propriétés actives et leurs qualités fonctionnelles.



Cette biotech française compte parmi les sociétés produisant à grande échelle et de façon contrôlée, les plus grandes variétés de microalgues au monde.



