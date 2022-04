Loreal : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que la croissance organique de 13.5% au 1er trimestre illustre un très bon début d'année et face au changement rapide du contexte de croissance (Ukraine, Chine), il est compréhensible que les investisseurs soient prudents sur l'extrapolation qui peut être faite sur le reste de l'exercice.



Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil neutre sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 346 E (contre 372 E). ' Ceci combiné avec la baisse des multiples des comparables du luxe (KEHL : Kering, Estée Lauder, LVMH, Hermès), nous amène à abaisser notre OC à 346 E ' indique Oddo.



L'analyste anticipe désormais un BPA 2022e à +15%. ' Notre estimation est relevée 6.9% sur 2022 en raison notamment des devises (+2 points), d'une meilleure croissance organique attendue sur 2022 (+1.5 points) du buyback (+2 points) '.



