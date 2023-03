Loreal : Le titre aidé par son profil défensif et cyclique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre L'Oréal continue de profiter mardi de son statut de valeur défensive dans un marché toujours freiné par les craintes entourant la santé du secteur bancaire américain suite à la faillite de SVB.



Vers 11h45, l'action progresse de 0,2% alors qu'au même instant, le CAC 40 grignote 0,1% et que l'indice STOXX du secteur européen de la consommation non-essentielle cède autour de 1%.



La valeur n'accuse qu'un repli de l'ordre de 0,7% sur les cinq dernières séances, alors que le CAC a cédé de son côté plus de 4%.



Dans une note de recherche publiée hier, les analystes de Deutsche Bank indiquent avoir fait du titre du géant français des cosmétiques une idée d'investissement à l'achat sur le court terme.



Le bureau d'études explique que les données témoignent d'une accélération de l'activité du groupe au sein des réseaux de distribution, un indicateur qui précède habituellement une bonne performance du cours de Bourse à un horizon de quatre mois, selon lui.



S'il reconnaît que la valorisation actuelle du titre est élevée par rapport à sa moyenne historique, Deutsche Bank s'attend à ce que la qualité de ses résultats limite tout potentiel de dévalorisation sur le court terme.



'D'un point de vue historique, le titre a surperformé le marché lors des précédents épisodes de récession aux Etats-Unis et dispose d'une option qui pourrait lui permettre d'accélérer sa croissance du fait de son exposition à la Chine et de la croissance structurelle liée à son modèle économique si l'environnement macroéconomique devait continuer de s'avérer plus résistant que prévu', conclut-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.