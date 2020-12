Loreal : L'expérience d'achat de demain avec 'Brandstorm'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce le lancement de la 29e édition de Brandstorm, sa compétition d'innovation destinée aux étudiants du monde entier. Cette année, les étudiants devront imaginer une nouvelle forme d'expérience d'achat beauté, la plus divertissante possible, dans la vente au détail et le e-commerce.



Avec le gaming, le live-streaming, la réalité augmentée ou encore les services digitaux, l'expérience d'achat évolue 'en quelque chose de totalement nouveau, beaucoup plus attrayant, interactif et fun, quelque part entre une émission télévisée, un festival de musique en direct et un jeu vidéo', analyse Lubomira Rochet, Chief Digital Officer de L'Oréal.



L'équipe gagnante recevra le Prix de l'Intrapreneuriat L'Oréal et pourra développer son projet durant une mission immersive à Paris au siège mondial de L'Oréal et à Station F, le plus grand campus de start-ups du monde, promet L'Oréal.



