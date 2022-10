Loreal : Hausse de 9.1% du CA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Oréal publie un chiffre d'affaires de 9575 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 9.1% en données comparables par rapport à la même période un an plus tôt.



Cette évolution est tirée par l'ensemble des divisions, à savoir Produits professionnels (+4.3% en comparable), Produits Grand Public (+10% en comparable), L'Oréal Luxe (+4.6% en comparable) ainsi que Cosmétique Active (+26% en comparable).



Au cours des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 27 941 ME, en hausse de 12% en données comparables par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent.



' En dépit des incertitudes actuelles, nous restons confiants quant aux perspectives du marché mondial de la beauté, qui confirme à nouveau sa résilience, confiants dans notre force d'innovation, et confiants dans notre capacité à surperformer le marché pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats en 2022', a commenté Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal.





