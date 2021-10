Loreal : Gagne 6%, des analystes relèvent leurs objectifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 6% à la Bourse de Paris après l'annonce des chiffres du 3ème trimestre.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur L'Oréal avec un objectif de cours rehaussé de 425 à 435 euros, nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 18% pour l'action du géant français des cosmétiques, au lendemain de son point d'activité.



Mettant en avant des attentes battues significativement au troisième trimestre malgré des conditions de marché défavorables temporaires en Chine cet été, le broker augmente son estimation de croissance 2021 en comparable de plus de deux points de pourcentage.



Oddo confirme de son côté son conseil neutre sur le titre en raison de la valorisation élevée. ' Notre objectif de cours qui est relevé à 364 E (contre 357 E) laisse néanmoins penser que la valorisation reste à ce stade solide et la très forte accélération en séquentiel affichée au 3ème trimestre devrait soutenir le titre ' indique l'analyste.



' Le 3ème trimestre affiche une croissance organique de 13.1% qui dépasse toutes les attentes (consensus de 7.6% et Oddo à +6.8%) avec une dynamique forte sur toutes les divisions y compris le Consumer et le Professionnel qui faisait face à des bases de comparaison élevées ' indique le bureau d'analyses.



' La très bonne surprise selon nous est celle de l'Amérique du Nord qui s'envole avec une croissance organique de 22.9% soit 24% en lfl vs 2019 '.



Oddo révise en hausse ses prévisions de BPA dilué courant de 3% sur 2021 (+18% contre un consensus à +17%) et au-delà en tablant désormais sur une croissance organique de 15,6% sur 2021 (contre +12%).



' Comparé à la base de 2019, 2021 devrait être 10.9% supérieur en CA en lfl, l'EBIT courant devrait être 10% supérieur et le BPA dilué courant 12% supérieur ' rajoute Oddo dans son analyse.



