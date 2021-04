Loreal : En repli après l'annonce de ses trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de -1,7% après l'annonce de son chiffre d'affaires sur le 1er trimestre 2021.



Oddo confirme son conseil neutre sur le titre avec un objectif de cours de 278 E après l'annonce hier soir du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2021.



' Après révision de +3% de notre séquence de BPA sur 2021-2022 et au-delà, le PER 2021 ressort à 43x. Un tel multiple valorise très fortement l'efficacité d'un modèle de pure player diversifié opérationnellement sur un territoire stratégique dédié (le Beauty) et qui démontre pendant cette crise sa capacité à accélérer ses gains de part de marché grâce au digital et à la force de son portefeuille de marques ' indique Oddo.



L'analyste estime qu'avec une croissance organique de 10.2% au 1er trimestre 2021, le début d'année est en ligne avec les attentes et la réaction de marché devrait être relativement neutre.



' Dit autrement, les investisseurs devraient y voir une dynamique suffisamment forte pour soutenir le niveau de valorisation actuelle qui est à un plus haut sur 20 ans ' rajoute Oddo.



L'analyste estime que le niveau de croissance organique de +10.2% est légèrement supérieur à ses attentes de 9.8% mais 1 point au-dessus du consensus (Infront data).



' Le point le plus important est la poursuite des gains de parts de marché tant en retail qu'en ecommerce (+47.2% en lfl et 26.8% du CA). Nous avons révisé en hausse notre prévision de croissance organique à +8.5% (6% ante) en relevant notre séquence trimestrielle '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.