Loreal : Deutsche Bank réitère l'achat, objectif 430 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a réitéré mardi sa recommandation d'achat sur le titre L'Oréal, mettant en avant les perspectives d'activité favorables du groupe de cosmétiques français, tout particulièrement en Chine.



Dans une note de recherche, le bureau d'études se dit optimiste concernant la croissance du géant des produits de beauté sur le marché chinois après les chiffres de ventes meilleurs que prévu publiés au titre du mois d'octobre.



Deutsche Bank fait remarquer que l'action L'Oréal a tendance à surperformer lorsque la distribution de crédit marque le pas en Chine, comme c'est le cas à l'heure actuelle.



Un phénomène que l'analyste explique par la perspective d'une amélioration future des indicateurs de crédit et par l'anticipation d'une ouverture en grand des vannes monétaires par les autorités chinoises.



'Dès lors, et ce malgré une valorisation relativement riche, nous nous attendons à ce que L'Oréal surperforme dans la mesure où (...) ne n'envisageons pas une dévalorisation du titre par rapport au marché au moment où les résultats du groupe commencent à faire mieux que le secteur', conclut Deutsche Bank.



Son objectif de cours reste de 430 euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.