Loreal : Deutsche Bank réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé mardi avoir revu à la baisse son objectif de cours sur L'Oréal, qu'il abaisse de 425 à 380 euros du fait des 'nombreuses pressions' qui s'exercent selon lui sur le géant des cosmétiques.



Dans sa note de recherche, l'intermédiaire financier - qui maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre - dit tout particulièrement s'inquiéter des chiffres des importations de produits de beauté en Chine.



Du point de vue de l'analyste, ces données laissent présager un niveau de croissance structurelle moins soutenue qu'initialement prévue du côté des principaux importateurs du pays.



DB fait remarquer, plus spécifiquement, que les stocks restent anormalement élevés dans la province insulaire très touristique de Hainan.



